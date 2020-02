Granfondo Laigueglia Lapierre 2020

Dopo aver ospitato l’avvio della stagione professionistica italiana Laigueglia accoglie anche la Granfondo Internazionale Laigueglia Lapierre, il grande evento amatoriale organizzato dal Gruppo Sportivo Alpi, che apre il calendario internazionale delle granfondo per la stagione 2020. Un percorso a picco sul mare lungo 118 km attende i partecipanti provenienti dall’Italia e dall’estero.

Sarà davvero un bel modo per iniziare la stagione amatoriale: gli scenari spettacolari, il mare della Liguria, la perfetta ospitalità della zona e la massima sicurezza garantita a tutti i partecipanti saranno motivi importanti per non mancare. Molto importante è anche l’apertura del percorso alle e-bike, le bici a pedalata assistita: tutti coloro che vogliono partecipare con questo tipo di mezzo avranno la possibilità di farlo. Per loro la gara non sarà competitiva ma sarà esposto il tempo di percorrenza.

Inoltre è confermata ancora una volta al via della corsa la presenza del testimonial Damiano Cunego: la sua partecipazione nel gruppo degli amatori renderà ancora più unica la gara con la possibilità di pedalare insieme al vincitore del Giro d’Italia 2004.

La partnership con il famoso marchio di bici Lapierre ha aperto ancora di più le porte di questa manifestazione, già riconosciuta importante in Italia e all’estero e oggi ancora più forte grazie alla presenza di un marchio francese conosciuto in tutto il mondo in qualità di sponsor principale.

Come di consueto grande attenzione sarà rivolta alla sicurezza: i ciclisti saranno controllati attraverso un sistema di rilevazione satellitare che permetterà di intervenire tempestivamente qualora ce ne fosse bisogno. Notevole sicurezza è garantita anche dopo la gara, in quanto sarà allestito un parco chiuso e sorvegliato in cui sarà possibile parcheggiare le proprie biciclette con un lucchetto.