Grandi sfide “all’ultimo pedale” con l’undicesima Gran Fondo Città di Loano

Domenica 7 marzo si terrà l’undicesima Gran Fondo Città di Loano, gara ciclistica organizzata dal gruppo sportivo LoaBikers con il patrocinio e il contributo dell’Assessorato comunale a Turismo e Sport e valevole come decimo Memorial “Laura Pesce”, che assegnerà un premio speciale alla prima donna classificata nella categoria W2.

La Granfondo si disputerà su una distanza di quasi 112 km. I ciclisti partiranno alle 10:30 da piazza Valerga, si immetteranno sulla via Aurelia e si dirigeranno verso Albenga passando per Borghetto Santo Spirito e Ceriale. Una volta raggiunta la Città delle Torri i corridori lasceranno la costa per l’entroterra, toccheranno le frazioni albenganesi San Fedele e Lusignano e giungeranno a Villanova d’Albenga, Ortovero e Pogli.

Dopo un breve sconfinamento a Ponterotto e Ranzo, in provincia di Imperia, giungeranno a Costa Bacelega, dove inizierà la suggestiva “balconata” sulla Valle d’Arroscia, che li porterà a toccare Onzo, Vendone, Arnasco e Cenesi.

Passato Cisano sul Neva e giunti a Zuccarello, per i ciclisti inizierà la salita attraverso Castelvecchio di Rocca Barbena fino al Colle dello Scravaion, il “Gran Premio della Montagna” della Granfondo Città di Loano con i suoi 814 metri di quota. Seguirà la rapida discesa che porterà gli atleti a Bardineto. In seguito i partecipanti dirigeranno il manubrio verso il Giogo di Toirano: da lì la discesa da Sella Alzabecchi verso Carpe, Toirano e Boissano. Qui inizierà l’ultima discesa che condurrà fino all’arrivo alla Marina di Loano intorno alle ore 13:30.