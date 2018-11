Grande Festa d’Anniversario a Le Serre

Il Centro Commerciale Le Serre di Albenga festeggia in grande stile il suo venticinquesimo compleanno! Sabato 24 novembre dalle ore 16 i componenti della Miwa Marching Band, simpaticissima cartoon cover band, daranno spettacolo con una speciale animazione itinerante musicale: una sfilata con dieci cosplayer musicisti mascherati. Sei pronto per le canzoni più famose dei cartoni animati?

Non finisce qui! Domenica 25 novembre dalle ore 16:30 il centro commerciale sarà invaso da animazioni itineranti con giocolieri e trampolieri. In più merenda gratis per tutti, grandi e piccini.