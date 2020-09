Gran Fondo di Andora: “a passo” di due ruote tra gli Appennini Liguri

Domenica 27 settembre si tiene la terza edizione della Gran Fondo di Andora, ultima prova del Trofeo LoaBikers.

La gara sportiva sarà valida come prova del Campionato Nazionale ACSI di Granfondo. Il percorso si snoderà su circa 104 chilometri con un dislivello di poco meno di 2000 metri sui versanti savonesi degli Appennini Liguri, come il Colle San Bartolomeo e il Passo del Ginestro.

La partenza è prevista per le ore 8:30 mentre l’arrivo alle 13:30, in entrambi i casi in via Camillo Benso Conte di Cavour.