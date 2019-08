Gran finale per “Zuccarello Riden…Z” con la comicità di Daniele Raco

“Zuccarello Riden…Z”, fortunata rassegna del gusto e della risata, chiude i battenti con l’ultimo appuntamento venerdì 23 agosto dalle ore 18 a Zuccarello, uno dei Borghi più Belli d’Italia, che propone musica con il gruppo gypsy swing Zingarò, Ilaria del Carretto e la sua Corte, street food con i piatti della tradizione e prodotti De.Co e il gran finale comico con Daniele Raco e il suo spettacolo “The Raco Horror Picture Show”.

Ilaria del Carretto e la sua Corte, a disposizione per foto e selfie della “tradizione”, è pronta ad accogliere il pubblico e condurlo nel Borgo dove gli “Zingarò” suoneranno ed intratterranno con le loro rivisitazioni in stile swing dei migliori brani cantautorali italiani e classici internazionali.

Presso alcune attività del paese si potrà degustare l’aperitivo in compagnia del comico che per l’occasione incontrerà il pubblico tra aneddoti, selfie ed interviste televisive. Alle ore 19 intrattenimento musicale con Enzo dj in piazza IV Novembre. Grazie alla Pro Loco all’interno del centro storico saranno organizzati quattro punti culinari per il pubblico che potrà cenare a base di piatti tipici del territorio, esclusivamente con prodotti locali e De.c.o., nella ormai attuale formula dello street food.

I punti Food saranno composti da Tris di bruschette con pomodoro e basilico, pomodori e cipolle, paté di olive e ratatouille, come antipasto, Trofie al pesto accomodato con fagiolini e patate come primo piatto, Fiori di zucca in pastella, Sardine panate, Salsiccia e Patate fritte come secondo piatto e contorno, Rocche di Zuccarello, Budino della Nonna e Pesche con vino Pigato come dolce.

Alle ore 21:30 in piazza IV Novembre lo spettacolo di cabaret di e con Daniele Raco, che oltre ad essere un comico, un musicista professionista e blues man è soprattutto un monologhista di razza. I suoi spettacoli si concentrano sulla satira di costume, facendo leva su quello che potremmo definire “Il comune senso dell’umorismo”. Ormai da diversi anni calca palchi i più importanti club e locali di cabaret di tutta Italia, facendosi anche apprezzare per le sue partecipazioni a “Zelig Off” e “Zelig Tv” in onda su Canale 5.

La forza di Daniele Raco sta nella sua completezza artistica, nella capacità di recitazione unita ai perfetti tempi comici e nella mimica straordinaria. Non meno importante la stesura dei testi, essendo anche autore Daniele riesce ad adattare il suo spettacolo in ogni situazione. Dal 2013 conduttore del “Zelig Lab on the road” di Genova, serate di laboratorio targate “Zelig”, esperienza che ha perfezionato la sua capacità di intrattenitore a tutto tondo.