“Gospel in action” – Gli angeli del Regno dei Cieli raccontano la Natività

“Gospel in action” è più di uno spettacolo, più di un concerto gospel, molto più del Natale come lo hai sempre conosciuto: è un evento teatralmusicale che tratta la storia della Natività da un punto di vista “più alto” e singolare: quello degli angeli, servitori del Regno dei Cieli, che si adoperano, non senza perplessità e stupori, per agevolare e permettere la venuta sulla terra del figlio di Dio, mandato con la missione di salvare il mondo.

“Gospel in action” andrà in scena venerdì 21 dicembre alle ore 20:30 al Sabaoth Theatre in via degli Orsolani 3 a Loano con la partecipazione straordinaria del coro LivinGospel.

Rendiamo visibile l’invisibile!