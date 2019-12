Gospel a Cisano Sul Neva con il Loneliest Vocal Ensemble

Prosegue il calendario di eventi natalizi organizzati dal Comune di Cisano Sul Neva in collaborazione con l’associazione culturale La Ronzante Gorgogliatrice: domenica 29 dicembre alle ore 21 nella Palestra Comunale “Guido Comanedi” il Loneliest Vocal Ensemble si esibirà in concerto con i canti della tradizione natalizia europea e americana, riproposti in arrangiamenti a sei voci.

Un repertorio che ripercorre le origini del jazz partendo dai canti religiosi afroamericani per arrivare alla musica tratta dai concerti sacri del grande Duke Ellington, scritti per coro e big band e interpretati principalmente a cappella. Con il concerto natalizio il gruppo si è già esibito in moltissime chiese, piazze e teatri e sale da concerto.

Nell’ambito della serata sarà possibile acquistare ad offerta minima di 7 € le nuove borracce del Comune di Cisano Sul Neva, il cui ricavato finanzierà progetti legati all’ambiente che l’amministrazione Niero concorderà con le insegnanti e gli alunni della scuola “G. Comanedi”.

Nato nel 2003 come coro, sotto la direzione di Betty Ilarucci per la Scuola Conte di Genova, il Loneliest Vocal Ensemble è specializzato nel canto a cappella: i mezzi soprani Georgia Fulle soprano e Stefania Scambelloni, il contralto Betty Ilarucci, il tenore Alessio Gorziglia, il baritono Enrico Puppo e il basso Tiziano Tacchella sanno coinvolgere e intrattenere il pubblico regalando grandi emozioni.

Il loro repertorio “classico” è un vero e proprio viaggio musicale che parte dalle origini gospel e spiritual americani e arriva alla musica pop, passando per i brani jazz più famosi. L’inserimento di alcune delle colonne sonore dei film Disney sa catturare anche l’attenzione degli spettatori più piccoli. Il gruppo ha collaborato con la Scuola Conte di Genova Pegli e la Big Band diretta da Gianpaolo Casati, con i pianisti Guido Bottaro e Roberto Logli e il sassofonista Mauro Caligaris, musicisti di fama nazionale e non solo nell’ambito del jazz.