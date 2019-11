In bilico tra ritmiche kraut, venature pop, sfumature psichedeliche e quello che definisce Stargaze, la band russa degli Gnoomes arriva al Raindogs dopo l’uscita del terzo e nuovo disco “MU!”, uscito a maggio 2019 per Rocket Recordings e registrato in parte nella stessa stazione radio sovietica in cui era stato inciso il precedente “Tschak!”.

Ingresso 8 € con tessera ARCI