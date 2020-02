Gli Yo Yo Mundi in concerto al Circolo “Neruda”

Venerdì 21 febbraio al Circolo ARCI “Pablo Neruda”, in via Romana 20, a Cairo Montenotte Paolo Enrico Archetti Maestri, cantante e chitarrista degli Yo Yo Mundi, suonerà, canterà e racconterà nello spettacolo “Canzoni e Narrazioni”.

Sarà un viaggio nel mondo colorato degli Yo Yo e nella loro creativa e felice storia artistica attraverso una scelta di canzoni, narrazioni e aneddoti ma con qualche piccola anticipazione in più del nuovo album “La rivoluzione del battito di ciglia”.

Gruppo storico della canzone d’autore e del rock folk italiano, gli Yo Yo Mundi vengono dal Monferrato, la terra di Luigi Tenco, della “Genova per noi” di Paolo Conte, dei racconti di Pavese, Lajolo, Monti e Fenoglio, e sono in attività da quasi trent’anni.

Artefici instancabili di un girovagare in lungo e in largo per la penisola fatto di concerti, reading, spettacoli teatrali, sonorizzazioni, hanno spesso varcato i confini: memorabile il tour di “Sciopero” in Inghilterra e Irlanda nel 2008, fino alla recente replica in occasione dell’inaugurazione della Cineteca Nazionale di Tunisi.