Gli Stavolta mia moglie mi manda a funk inaugurano la rassegna “Finalmente è venerdì”

Torna la rassegna “Finalmente Venerdì” promossa dall’Assessorato a Turismo e Cultura del Comune di Loano. L’appuntamento musicale, che negli ultimi anni ha riscosso grande consenso di pubblico, si terrà tutti i venerdì sera di luglio e agosto a partire dalle ore 21 in Orto Maccagli. Per tutta l’estate si alterneranno gruppi e band interpreti di ogni genere che offriranno un piacevole intrattenimento a turisti e residenti.

Ad inaugurare la rassegna sarà il concerto degli Stavolta mia moglie mi manda a funk in programma venerdì 5 luglio. Il gruppo musicale, testimonial esclusivo dell’associazione Bastapoco Onlus con sede ad Albenga, compie dieci anni di attività e festeggia con il nuovo tour, in partenza il 5 luglio proprio da Loano, “Anzianotti Beach Tour”, parodia del famoso “Jovanotti Beach Tour”, anch’esso ai nastri di partenza.

La band SMAF (Stavolta mia moglie mi manda a Funk) sa coniugare il ritmo e la potenza della musica “soul” con il cabaret e fa musica molto seriamente, senza prendersi mai troppo sul serio. Un mix di umorismo, comicità e cabaret con musicisti di ottimo livello, che condensa nel proprio sound tutto il meglio della “black music”: il soul, il rhythm’n’blues, il rock’n’roll e lo ska.

“Ogni tournée viene affrontata da tutti noi con grande entusiasmo. Quest’anno a maggior ragione siamo ancora più carichi di voglia e allegria, perché abbiamo raggiunto i dieci anni di attività, sempre al servizio dell’associazione che rappresentiamo e a cui devolviamo tutto il ricavato dei concerti, la Bastapoco Onlus – dice Marco Ghini, leader e cantante del gruppo nonché fondatore della onlus – L’associazione di volontari opera sul territorio con l’obbiettivo di fornire un supporto concreto alle persone affette da patologie oncologiche e ai loro familiari, in ausilio, integrazione e sinergia ai servizi della struttura pubblica già esistenti”.

“Il nostro ‘Anzianotti Beach Tour’ è il nuovo manifesto, chiaramente ispirato al famoso ‘Jovanotti Beach Tour’. Vedrà il gruppo esibirsi con un look stranamente sobrio, rispetto ai tour precedenti, fatta eccezione per la voce, che sono io. Continuerò infatti sulla strada dell’eccentricità, con chiari riferimenti a personaggi famosi – prosegue Ghini – Per festeggiare i nostri primi 10 anni di musica insieme, canteremo anche alcuni vecchi brani rivisitati. Sarà una festa, perché realmente noi viviamo così i concerti. Alcuni di questi vedranno la partecipazione anche dell’amico Bruno Robello De Filippis, con il quale abbiamo affrontato le date invernali di cabaret in musica con la “Compagnia Bastapoco per ridere. Speriamo che il pubblico continui a sostenere una buona causa divertendosi con noi”.