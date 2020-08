Gli Stavolta mia moglie mi manda a Funk in scena per Bastapoco Onlus

Albenga. Mercoledì 19 agosto in piazza IV Novembre il gruppo musicale Stavolta mia moglie mi manda a Funk si esibirà per Bastapoco Onlus in uno spettacolo patrocinato dal Comune e il cui ricavato verrà interamente devoluto per beneficienza.

Dopo un anno di stop ripartono gli show del gruppo, testimonial esclusivo di Bastapoco, per il necessario sostegno alle attività svolte quotidianamente dalla onlus. Gli scanzonati musicisti della band porteranno sul palco la simpatia, la spensieratezza e l’impegno che li contraddistingue in uno show ad ingresso libero.

Musica e canzoni, tratti dai cinque album pubblicati dalla band, si aggiungeranno alle gag comiche. Durante lo spettacolo un divertentissimo Bruno Robello De Filippis vestirà i panni del presidente del Consiglio Giuseppe Conte, improvvisando una conferenza stampa decisamente fuori dagli schemi.

“Le canoniche attività a sostegno della onlus sono state messe in pausa per mesi a causa dell’emergenza Covid-19 ma Bastapoco ha continuato a prestare servizio, anzi potenziandolo, a tutte le persone che hanno avuto bisogno – afferma Marco Ghini, fondatore della onlus e leader degli Stavolta mia moglie mi manda a Funk – Ciò è stato possibile grazie ai fondi accantonati nel tempo e ai tanti volontari. Ora cerchiamo di recuperare il tempo perduto e speriamo nelle offerte e nel sostegno caloroso che non ci è mai mancato da parte delle persone che ci seguono con affetto”.

“Vogliamo continuare a prestare attività sul territorio, perché c’è grande bisogno, e restare al fianco di chi sta soffrendo e ha necessità di supporto su più fronti – conclude – Con lo spirito e la tenacia che ci contraddistingue riprendiamo quindi anche i concerti degli SMAF per regalare momenti di divertimento e dare ossigeno alle casse della onlus, che vuole rispettare la sua vocazione e continuare ad aiutare i malati oncologici”.

Per lo spettacolo sono previsti 200 posti a sedere e, come da decreto ministeriale, la sicurezza per gli spettatori sarà garantita con il distanziamento idoneo grazie all’organizzazione del Comune.