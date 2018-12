Gli Spirituals & Folk in doppio concerto a Borgio Verezzi

Sabato 29 dicembre a Borgio Verezzi doppio concerto degli Spirituals & Folk: alle ore 16:30 presso la Chiesa Sant’Agostino a Verezzi e alle ore 20:30 presso la Chiesa del Redentore a Borgio. Il coro genovese torna a cantare a Borgio Verezzi dopo i grandi successi degli scorsi anni, proponendo un repertorio totalmente legato alla tradizione gospel e spiritual con particolare attenzione ai brani natalizi più famosi.

Gli Spirituals & Folk sono nati nel 1994 per iniziativa di un gruppo di amici che, riunitisi per celebrare l’anniversario della nascita di una formazione corale in cui cantavano da ragazzi, hanno deciso di riproporre quella esperienza. Dopo vari anni di attività, durante i quali a molti elementi della formazione iniziale si sono sostituiti via via nuovi elementi, il coro Spirituals & Folk conta attualmente una compagine stabile di circa 25 elementi che cantano a quattro voci miste (soprani, contralti, tenori e bassi).

Il gruppo è stato diretto fino al 2009 da Guido Ferrevoux, che sin dall’inizio ha realizzato personalmente la maggior parte delle armonizzazioni dei brani di un repertorio che, basato da principio sui canti della tradizione spiritual e gospel, è stato successivamente incrementato con frequenti digressioni sul terreno delle folk ballads, del genere pop rock degli anni ’60 e del musical, adattati con particolare attenzione all’esecuzione per coro, pur senza alterarne il sapore originale, e inclusi nel primo album “Freedom”.

Le digressioni sul musical hanno preso corpo e si sono tradotte in spettacolo. Al Teatro della Tosse e al Teatro Modena sono andate in scena, con collaborazioni diverse, “I love Musicals” (Teatro della Tosse 2004) e “A musical Dream” (Teatro Modena 2005), due edizioni di uno spettacolo sulla storia del musical che hanno impegnato il Gruppo Spirituals & Folk in una nuova veste non più solamente concertistica ma più compiutamente allargata allo forma di spettacolo. Il repertorio musical è stato incluso nel secondo album “A Musical Dream”.

Non mancano nel repertorio brani liturgici e natalizi con cui commentare occasioni e festività particolari. Dopo la scomparsa di Guido Ferrevoux la direzione del coro è stata assunta da Nina Taranto, già corista da diversi anni, che ha proseguito con entusiasmo sul percorso lasciato da Guido. Il repertorio del coro si è arricchito di quattro brani inediti scritti per il coro dal condirettore Piero Merello (“Guide me Jesus”, “A prayer for my mother”, “Jesus Forever” e “Oh Africa!”), che sono stati inclusi nel terzo album, uscito in occasione dei vent’anni di attività, intitolato “Yesterday, Today and Forever!”, a testimoniare la continuità del gruppo.

Oggi più di ieri è convinzione del gruppo che condividere la passione per la musica, il canto corale e lo spettacolo sia un importante stimolo per arricchire lo spirito. In quest’ottica gli Spirituals & Folk svolgono la loro attività in cerca di forme di espressione sempre nuove, che mantengano vivo e vitale l’interesse di chi canta e quello di chi ascolta.