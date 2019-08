Gli Sherocks portano il “Tributo alle Donne del Rock” a Noli

Dopo la splendida serata del 3 agosto a Vado Ligure gli Sherocks porteranno per la prima volta il loro spettacolo dedicato alle “Donne del Rock” sul palco di piazza Chiappella a Noli mercoledì 14 agosto alle ore 21:30.

Non sarà un semplice concerto ma un vero spettacolo musico culturale condito da aneddoti e curiosità riguardanti le grandi star femminili della musica internazionali, correlati da presentazioni multimediali dei momenti più significativi della loro carriera, selezionando anche alcuni suggestivi frammenti di vita, in cui saranno proprio le grandi artiste a parlare e raccontarci di loro stesse.

Saranno quindi le donne le protagoniste di questo spettacolo, nel quale verrà sottolineata la loro forza, l’audacia nell’affrontare le difficoltà della vita, ma soprattutto la forte propensione all’essere ROCK non solo nella musica e nei testi delle canzoni, ma soprattutto nella vita di tutti i giorni.

Gli Sherocks presenteranno un viaggio temporale che partirà dagli anni ’60, con l’indimenticabile regina del blues Jamos Joplin, passando attraverso gli intramontabili anni ’70 e ’80 con donne del calibro di Patti Smith, Debbie Harry (Blondie), Madonna, Bonnie Tyler, fino ad arrivare agli anni ’90 – 2000, citando Dolores O’Riordan (The Cranberries), Skin (Skunk Anansie), Anastacia.

Novità assoluta del 2019 la parentesi dedicata alla musica italiana con le grandi interpreti dalla fortissima attitudine rock sia nel modo di esprimersi musicalmente sia nell’affrontare la vita: quindi come non citare artiste come Anna Oxa, Gianna Nannini, Elisa.

Gli Sherocks sono Francesca Marotta (voce e chitarra), Sonia Miceli (basso e cori), Mattia Solimano (chitarra solista e cori) e Matteo Minola (batteria).