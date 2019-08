Gli Jazz Lag Hot Swing in concerto a Ceriale

Sabato 17 agosto alle ore 21:30 nella nuova collocazione in piazza Eroi della Resistenza a Ceriale la Pro Loco conclude la 10ma Rassegna Teatrale “In Scena!” e si congeda dal suo pubblico con un Gran Galà che ha per protagonisti i milanesi Jazz Lag Hot Swing. Il programma consisterà in una fantastica cavalcata musicale dagli anni ’10 agli anni ’40 e oltre tra ritmo sincopato, baci a mezzanotte e gentilezza d’altri tempi: un concerto sul filo della nostalgia, dal gusto garbatamente retrò, non senza un pizzico di ironia.

Sul palco si esibirà in coppia la prestigiosa ballerina e coreografa Valeria Bonfanti, star del charleston e del lindy hop. Dal traditional jazz d’inizio secolo alle big band degli anni ’30 i Jazz Lag, in formazione sestetto con voce, tromba, chitarra, pianoforte, contrabbasso e batteria, ripercorrono i grandi classici della storia dello swing attraverso le composizioni dei suoi più grandi maestri sia americani (Glenn Miller, Benny Goodman, Duke Ellington, etc.) sia italiani (Carosone, Gorni Kramer, Natalino Otto, etc). La Jazz Lag Orchestra propone uno show di forte impatto, curato non solo nell’aspetto musicale ma anche a livello scenografico e coreografico.

In attività da diversi anni la Jazz Lag Orchestra si è esibita in lungo e in largo per l’Italia con anche diverse incursioni internazionali, come una doppia tournée in Austria (la prima a Salisburgo, la seconda a Vienna) e diversi concerti in Svizzera. Con più di 100 concerti all’attivo i Jazz Lag hanno calcato alcuni dei palchi più prestigiosi del Paese: solamente a Milano, Alcatraz, Magnolia e Carroponte hanno fatto ballare centinaia di ballerini (ultimi principali eventi il Royal Swing Festival di Torino e il Florence Swing Camp a Firenze) e riempito e colorato di swing alcune delle piazze più belle del Centro e NordItalia come Como, Monza, Firenze, Lodi, Alessandria.

Nel corso dello spettacolo l’attore Elio Berti, insieme alle attrici Alessia Mela e Nicole Vignola, traccerà un breve ritratto artistico delle compagnie teatrali che si sono esibite sul palcoscenico nella stagione 2019. Verrà anche effettuata la premiazione “differita” dei vincitori della 10ma Estemporanea di Pittura “Onda d’Arte”, organizzata dalla Pro Loco.

Con questo concerto la Pro Loco si congeda dal suo pubblico, sempre più numeroso, partecipe e attento, ringraziando per la partecipazione crescente ai suoi eventi. L’apprezzamento per l’impegno e il consenso caloroso da parte del pubblico sono la più grande ricompensa del lavoro che l’associazione svolge silenziosamente da 23 anni a favore del luogo e degli ospiti.