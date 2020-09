Gli “Intrecci essenziali” di Leela Corino in mostra a Finalborgo

Fiori: un puro divertimento di colori attorno al centro! Alcune volte evidente origine del Tutto e vortice attraverso cui ritornare, altre sottile anelito nel fitto intreccio in cui rimaniamo beatamente persi.

Gli elementi decorativi che in questi quadri sono arabeschi e schemi per ricami al tombolo hanno una qualità simile a quella dei fiori, forme e linee che offrono il piacere di comporre immagini, giocando tra un’infinità di possibilità, lasciandoci toccare ora da uno stile ora da un altro.

Per l’Occidente sono forme secondarie dell’arte, ornano i bordi delle pagine dei manoscritti, decorano le colonne e le pareti intorno alla grande arte nelle chiese. Sono arte femminile nel ricamo dei tessuti altrove, dove non si pensa in termini di arte e artigianato, sono espressione della maestria, l’arte integrata nel quotidiano.

Qui gli intrecci sono essenziali, come gli incontri e le amicizie che intrecciano le vite e fanno nascere progetti e i sentieri che percorriamo per trovarci.

L’esposizione è visitabile in via Brunenghi 337.