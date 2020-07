Gli eventi culturali al Museo Archeologico di Finale Ligure

Sabato 11 luglio sono molte le iniziative proposte a Finale Ligure dal Museo Archeologico del Finale. Attraverso diverse visite guidate e aperture straordinarie promosse nell’ambito del Progetto Museo Diffuso del Finale si potranno scoprire monumenti e siti archeologici ricchi di fascino.

Nel dettaglio, alle 16.00 e 17.30 si terrà la visita guidata “Alla scoperta della Caverna delle Arene Candide“. La Caverna delle Arene Candide è una delle grotte più importanti in Europa per i celebri ritrovamenti effettuati al suo interno. Attraverso un percorso guidato da archeologi si compie un viaggio indietro nel tempo, da oggi fino a circa 30mila anni fa, ripercorrendo le avvincenti ricerche condotte in oltre 150 anni.

Per accedere all’evento è obbligatoria la prenotazione al numero 019.690020. Il biglietto intero ha un costo di 10 € a persona, mentre quello ridotto costa 5 € a persona (per bambini sotto i 10 anni, over65, soci IISL, soci ICOM, soci Touring Club Italiano, studenti universitari muniti di tessera di riconoscimento).

I visitatori del Museo Archeologico del Finale muniti di regolare biglietto a tariffa intera usufruiranno di tariffa ridotta (5,00 €) presso la Caverna. Viceversa i visitatori della Caverna muniti di biglietto a tariffa intera potranno visitare a tariffa ridotta (3,00 €) il Museo Archeologico del Finale.

Dalle ore 17 alle 20, inoltre, si terrà “I Del Carretto e il Rinascimento finalese“: questo percorso apre al pubblico i monumenti icona del Finale eretti nella suggestiva area di Perti, da dove si domina il borgo medievale di Finalborgo.

L’itinerario proposto include la visita di Castel Gavone con la magnifica “torre dei diamanti”, la Chiesa di Nostra Signora di Loreto detta “dei cinque campanili” e la chiesa di San Sebastiano nella valle del Pora, tutti monumenti rinascimentali ispirati a prestigiosi modelli toscani e lombardi realizzati dalla famiglia Del Carretto come esempi di “architettura del potere”.

La prenotazione è obbligatoria entro le 12 del giorno stesso dell’escursione. Per prenotare chiamare il Museo Archeologico del Finale al numero 019.690020 o la Cooperativa Sibilla al numero 346.2257005 (anche Whatsapp) oppure compilare il seguente form https://forms.gle/vCyptxQWcHDJEEpJ7.

Quota di partecipazione: 12 € per gli adulti (bambini sotto ai 3 anni gratuito, bambini fino ai 10 anni 5 €)

L’escursione è garantita con un minimo di 8 persone adulte fino ad un massimo di 15.

L’escursione sarà svolta seguendo le norme sicurezza Covid-19, per cui i partecipanti dovranno essere dotati di mascherina, gel igienizzante e penna. Prima della partenza dovranno sottoscrivere un’ autodichiarazione legata all’emergenza sanitaria.

Infine, dalle ore 17 alle 20, ci sarà l’apertura al pubblico del Teatro Aycardi di Finalborgo: “Un piccolo teatro sì, ma elegante vi fu fatto edificare – scriveva Goffredo Casalis nel 1840 – in sul principio di questo secolo da varie persone di questa città a proprie spese”.Il teatro è un gioiello architettonico ottocentesco, il più antico conservatosi in Liguria.

L’ingresso è libero.