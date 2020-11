“Gli eroi son tutti giovani e belli”: viaggio divertente e divertito tra Iliade, Odissea ed Eneide

Finale Ligure. Sabato 12 dicembre alle ore 21 l’associazione Baba Jaga porta in scena online “Gli eroi son tutti giovani e belli”, incontro spettacolo interattivo a cura di Chiara Tessiore.

L’espressione “kalokagathìa” sembra uno scioglilingua, in realtà è una parola che deriva dall’unione di due aggettivi che in greco antico significano “bello” e “buono” (καλὸς καὶ ἀγαθό ; kalòs kai agathòs), caratteristiche tipiche degli eroi dell’epica.

Ma perché gli eroi sono tutti buoni, giovani e belli? Un viaggio divertente e divertito tra Iliade, Odissea ed Eneide con incursioni musicali e testuali tra prosa e poesia per raccontare, in una dissacrante dichiarazione d’amore, le figure dei tre più grandi eroi dell’epica classica e forse capire qualcosa in più su di noi “mortali contemporanei”.