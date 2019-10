Gli artigiani e le loro creazioni protagonisti a “La Domenica nel Borgo”

Domenica 13 ottobre torna “La Domenica nel Borgo”, evento nazionale ideato dall’associazione de “I Borghi Più Belli d’Italia” per promuovere e valorizzare i piccoli borghi antichi e le realtà che li animano nel quotidiano. Anche Finalborgo vi partecipa mostrando una componente peculiare dei suoi negozi: l’artigianato. Dopo aver valorizzato in altre occasioni le botteghe storiche i protagonisti di questo evento saranno gli artigiani, in particolare l’associazione Fatto a Mano a Finalborgo, collettiva che riunisce gli artigiani che creano i loro manufatti a Finalborgo.

Per l’occasione il Punto Informazioni si trasferirà all’aperto in piazza Garibaldi e aiuterà tutti i visitatori a vivere lo splendido centro storico con una lente particolare e scoprire tutta la cultura e la sapienza antica che questi esercizi sanno infondere al rione, caratterizzandolo con tutta la loro magia ed unicità. Con orario continuato dalle 10 alle 19 sarà possibile “perdersi” nelle vie di Finalborgo e scoprire le botteghe partecipanti che eseguiranno alcune lavorazioni sulla porta dei loro laboratori.

A Finalborgo mai fermarsi all’apparenza, bisogna viverlo nel profondo e lasciarsi assorbire da tutto il suo charme! L’invito è di entrare nei laboratori, respirarne i profumi, chiedere e farsi spiegare i passaggi che trasformano la materia in piccoli gioielli di grande fascino.

Ad accogliervi troverete l’arte ecosostenibile di Arti…Ficio, resine e decorazioni d’interni di Barbaravalli.it, la Legatoria del Borgo con i suoi manufatti in carta e stoffa, Lo Stregone con le sue arti del fuoco, la bottega agricola e artigianale di Elementerre, Elena Rosso con le sue emozioni trasparenti frutto della lavorazione del vetro di Murano, La Golondrina con le sue lavorazioni a telaio manuale in tessuti naturali, le ceramiche artistiche di Cose dell’Altromondo e il taglio e cucito creativo di Liquirizia.

Soddisfatta del programma l’associazione Finalborgo.it, co-organizzatrice dell’evento insieme al Comune di Finale Ligure e alla già citata associazione Fatto a Mano a Finalborgo. “Non è un caso che il regolamento costitutivo de ‘I Borghi Più Belli d’Italia’ includa tra i requisiti distintivi la presenza di ‘attività commerciali’ e ‘artigiani d’arte e servizi’ – commenta quest’ultima – Insieme al tessuto residenziale il piano strada vario e radicato riesce a colorare un centro storico rendendolo vivo, sicuro e attraente. L’alchimia di un centro storico è proprio quella di saper fondere l’architettura con le persone creando emozioni e legami autentici”.

Questo è lo scopo de “La Domenica nel Borgo”: valorizzare questi luoghi senza tempo, angoli di quiete, piccole oasi del benessere sempre più rare nel mondo di oggi.