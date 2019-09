Gli arnesi del poeta- Terzo incontro del workshop di poesia con Ferdinando Molteni

A Savona, presso La Feltrinelli Point, giovedì 17 ottobre alle 20.30, si terrà la terza lezione del work shop di poesia, organizzato da La compagnia dei lettori.

Il terzo e penultimo incontro del Workshop sarà una serata con Ferdinando Molteni dedicata alla metrica.

“Gli arnesi del poeta.Metri e trucchi. Andata e ritorno”.

Nel corso della lezione di analizzeranno tutti i principali metri della poesia occidentale, si racconterà il passaggio dalle forme chiuse alla versificazione libera, fino al ritorno ai metri tradizionali nella parola cantata attuale.

A fine corso i partecipanti potranno scrivere una poesia seguendo le linee guida mostrate dagli esperti e da loro verrà poi giudicata. Per la durata del workshop e anche dopo sarà possibile chiedere consigli o indicazioni.

QUOTE DI PARTECIPAZIONE:

Under 18 e studenti universitari:

Workshop completo non iscritti: 4 serate + premiazione (cena esclusa): 25 Euro

Workshop completo iscritti alla compagnia: 4 serate + premiazione (cena esclusa): 20 Euro

Singolo incontro non iscritti: 7 Euro

Singolo incontro iscritti alla compagnia: 5 Euro

Over 18:

Workshop completo non iscritti: 4 serate + premiazione (cena esclusa): 35 Euro

Workshop completo iscritti alla compagnia: 4 serate + premiazione (cena esclusa): 30 Euro

Singolo incontro non iscritti: 15 Euro

Singolo incontro iscritti alla compagnia: 10 Euro

Per info e prenotazioni contattare il numero: 3343425791 (Victoria) o mandare un e-mail all’indirizzo: lacompagniadeilettori@gmail.com.