“Gli Anelli di Lacremà”: archeotrekking tra megaliti e incisioni rupestri

Finale Ligure. Domenica 25 ottobre dalle ore 9:15 alle 15:30 si terrà la trek avventura “Gli Anelli di Lacremà”. Da Calvisio Vecchia, Lacremà, ci addentreremo tra il Bric Reseghe e il Monte Scala sostando davanti a ripari e spelonche sconosciute ai più, per raggiungere pianori e recinti megalitici con incisioni rupestri inedite.

Difficoltà: T/E. Lunghezza: km 7. Dislivello: m 250 circa. Pranzo al sacco in autogestione. È richiesto abbigliamento da escursione con obbligo di scarponcini e borraccia, dispositivi di protezione individuale, torcia opzionale. L’escursione verrà svolta secondo i termini di legge per la sicurezza da Covid-19. Regolamenti e informative saranno inviate ai partecipanti.

Prenotazioni via telefono entro il venerdì precedente. L’escursione verrà condotta da Luca Sibona, accompagnatore naturalistico ed educatore, che potrà modificare o annullare l’attività. Servizio di visita guidata: intero 12 €, ridotto 10 € per under 14 e altre categorie. Il ritrovo è fissato presso la chiesa parrocchiale della frazione Calvisio.