Gli agrumi e la flora esotica nelle visite guidate a Villa della Pergola

Anche a settembre i Giardini di Villa della Pergola rimangono aperti tutti i giorni per le visite guidate. I visitatori potranno soddisfare vista e olfatto! Sono più di 40 le varietà di agrumi, ornamentali e da frutto: aranci, melangoli o aranci amari, limoni, limette, chinotti, bergamotti, pompelmi, cedri – tra cui la varietà Citrus Medica Digitata, detta Mano di Buddha, i cui frutti assumono una forma curiosa simile a quella di una mano – e il pomelo, Citrus grandis (L.) Osb. ‘Shambar, una vecchia varietà pigmentata e senza semi con la polpa di color rosa, è l’agrume più grande di tutti.

Lungo le terrazze si trovano, tra gli altri, il Citrus aurantium L. ‘Salicifolia’, l’arancio amaro a foglie di salice, il chinotto Citrus myrtyfolia Raf. (il noto chinotto di Savona), il limone cedrato Citrus limonimedica Lush. ‘Pigmentata’, con fiori molto profumati e frutti grandi, il Microcitrus papuana, un agrume molto raro, nativo di Papua Nuova Guinea, che ha frutti particolari di forma cilindrica.

E ancora il Citrus limetta Risso ‘Pursha’, un ibrido tra limetta e chinotto, i cui frutti hanno una polpa agrodolce e gustosa, la Murraya paniculata (L.) Jack, bella pianta tropicale con fiori molto profumati e piccoli frutti color arancio scuro, il limone Femminello Carrubbaro, nome che deriva della pianta del carrubo alla quale questa cultivar somiglia per la caratteristica produzione di fiori e frutti disposti a grappoli e per il colore violaceo dei germogli.

Tra gli agrumi troviamo anche il Citrus lumia Risso e Poit. ‘Pomum Adami’ con frutti che ricordano il limone e il cedro ma con la caratteristica forma di pera, Citrus Medica L. ‘Maxima’ o cedro gigante, il Fortunella Margarita Swing anche detto mandarino cinese, il Citrus Deliciosa ‘Tachibana’ originario del sud del Giappone e di Taiwan dove è conosciuto dai tempi preistorici.

Le varietà di agrumi di Villa della Pergola, insieme alle importanti collezioni botaniche presenti nel parco (come quella dei glicini e degli agapanti), contribuiscono a un’antica caratteristica botanica dei giardini coltivati dalla famiglia Hanbury, proprietaria di Villa della Pergola dal 1922 al 1982: sono giardini di ricerca e studio e non di solo piacere.

Ma settembre è anche il momento per apprezzare a pieno la macchia mediterranea e la flora esotica: pini marittimi, carrubi, ulivi, lecci sapientemente coniugati con jacarande e strelitzie giganti sudafricane, banani e palme di varietà diverse, aloe, agavi, opuntie (fichi d’india), cactacee provenienti da ogni latitudine, tumbergie, ortensie (Annabelle e Quercifoglie), oleandri, pelargoni odorosi, lavande, buganvillee, dature, bignonie e solanum. Si possono ancora ammirare nelle fontane dei giardini le fioriture delle ninfee, piante acquatiche galleggianti tra le più note e apprezzate, in modo particolare la Nymphaea Marliacea rosea, antica varietà di ninfea dal delicato colore rosato.

Per scoprire tutto ciò i Giardini inglesi di Villa della Pergola sono aperti tutti i giorni per le visite guidate su prenotazione alle ore 9:30 – 11:30 – 15 – 17. Biglietto d’ingresso (comprensivo di guida): singolo: € 12 | soci FAI € 10 | bBambini fino ai 6 anni (accompagnati da un adulto pagante) gratuito | ragazzi da 6 a 14 anni € 6 | scolaresche (per alunno) € 6