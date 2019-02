Gli acquerelli di Valentina Cinelli e le ceramiche di Ingrid Mijich a Palazzo Oddo

Da sabato 23 febbraio (inaugurazione ore 17:30) a domenica 3 marzo nella sala espositiva al piano terra di Palazzo Oddo in via Roma 58 ad Albenga sarà in esposizione la mostra di acquerelli di Valentina Cinelli e di ceramiche di Ingrid Mijich, che sarà visitabile dal martedì alla domenica dalle 15:30 alle 18:30.

Valentina Cinelli vive a Carcare, dov’è nata. Ha insegnato nella Scuola Primaria. È cresciuta in un ambiente familiare artistico, vicino alla figura del padre Giulio Cinelli, noto scultore e pittore. Ha sempre avuto interesse per l’arte. Ha iniziato a dipingere a olio e ad acrilico, dedicandosi in seguito quasi esclusivamente all’acquerello, approfondendo tale passione con gli artisti Bruno Barbero e Ingrid Mijich. Ha partecipato a laboratori e a Workshop con i maestri Giacomin, Iocco, Zangarelli e Fracasso. Ha tenuto mostre personali a Carcare e nel 2019 ad Albenga e a Celle Ligure e collettive in Liguria e Piemonte (Carcare, Dego, Cairo Montenotte, Mondovì).

“La figurazione ha ancora il suo fascino e il suo potere di seduzione. In Valentina, la forza espressiva delle nevi, la profondità degli orizzonti, la mutante vastità dei cieli, insieme ad una visione affettiva della realtà, sono testimonianza alla sua positiva ed emotiva adesione alla bellezza della vita”, dichiara invece Bruno Barbero.

Ingrid Mijich vive e lavora a Cosseria. Nata a Fiume, si trasferisce giovanissima a Torino dove completa gli studi artistici con insegnanti Francesco Casorati e Mauro Chessa. Nel 1970 viene a vivere a Carcare in Val Bormida dove svolge l’attività di docente di materie artistiche. Continua in parallelo a dedicarsi alla pittura, alla fotografia e alla ceramica, partecipando a mostre e laboratori.

Dal 2012 si dedica all’acquerello entrando a far parte del gruppo di acquerelliste di Mondovì “Le signore della pittura” partecipando a varie collettive in Piemonte. Dal 2015 intensifica anche la produzione ceramica frequentando il laboratorio dello scultore – ceramista Ylli Plaka a Quiliano. A Mondovì è corresponsabile artistica dell’Ass. Ceramica Vecchia Mondovì. Nel 2015 entra a far parte dell’associazione di Arte Contemporanea QUIARTE di Savona e dell’Associazione Comitato di Rigore Artistico di Albissola. Sue opere sono presenti in collezioni private e pubbliche.

“Negli acquerelli di Valentina Cinelli le pennellate delicate ma sicure evidenziano uno stile fatto di toni morbidi, luminosi, che interpretano figure e angoli di natura con un intimo e delicato senso poetico”, afferma l’artista.