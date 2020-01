Gli abusi sessuali sui minori nella Chiesa nel documentario “Prey”

La rassegna “Mondovisioni – I documentari di Internazionale” a cura di Find The Cure Italia Onlus e dell’Associazione MusicoCulturale Ballacoicinghiali prosegue giovedì 30 gennaio alle ore 21 al Nuovofilmstudio a Savona con la proiezione in lingua originale con sottotitoli in italiano di “Prey” di Matt Gallagher.

Il documentario di produzione canadese segue un’epocale causa sul caso di una vittima abusata da ragazzo per anni da un sacerdote cattolico, presente in tribunale attraverso una sconvolgente e inedita confessione in video, ripresa prima della sua morte.

Il verdetto non riguarda quindi la colpa o l’innocenza ma il risarcimento per le devastanti conseguenze delle violenze. Ancor più importante però per l’accusa è rivelare come in Canada e nel resto del mondo questi abusi possano essere continuati così a lungo e perché ancora oggi la Chiesa neghi i fatti e combatta le vittime.

Ingresso con donazione minima di 4 €