Giuseppe Nova e Maurizio Fornero in concerto ad Albenga

Nel corso della rassegna musicale “Concertando con i Leoni” venerdì 16 agosto dalle ore 21:15 in piazza Leoni ad Albenga si esibiranno Giuseppe Nova al flauto e Maurizio Fornero al clavicembalo.

Giuseppe Nova è considerato uno dei più rappresentativi flautisti italiani della sua generazione. Il Washington Post ha definito “affascinante” la performance nella capitale statunitense. Altre critiche parlano di “interpretazione illuminata e una straordinaria linea musicale” (Il Giornale), “l’arte musicale nella sua perfezione” (Nice Matin), “un dialogo condotto con genialità” (Nurtinger Zeitung DE), “semplicemente divino” (Concert Reviews UK), “raffinata musicalità” (The Sunday Times Malta).

Dopo diplomi in Italia e Francia, al Conservatorio Superiore di Lione, alla celebre Scuola di Maxence Larrieu, Nova ha esordito nel 1982 come solista con l’Orchestra Sinfonica della RAI. Di qui l’inizio di una brillante carriera che lo ha portato a tenere concerti e master class in Europa, Stati Uniti e America Latina, Asia (Giappone, Cina, Tailandia, Singapore, Corea) esibendosi in celebri sale e festival come Suntory Hall di Tokyo, Teatro Rudolfinum e Dvorak Hall di Praga e il Teatro Filarmonico di Verona.

È stato solista tra le orchestre i Virtuosi di Praga, Camerata Bohemica, Ensemble of Tokyo, Filarmonica di Torino, Tübinger Kammerorchester, Orchestre de Cannes Côte d’Azur, Thailand Philharmonic, Orchestra dell’Arena di Verona, e molte altre. È inoltre presente nelle giurie di concorsi internazionali in Europa e Asia. Già docente di conservatorio, all’Accademia di Pescara, alla Scuola di Saluzzo, alla Fondazione Arts Academy di Roma, assistente al Conservatorio di Ginevra e Visiting Artist del St. Mary’s College of Maryland, USA, insegna presso il Conservatoire de la Vallée d’Aoste.

Diverse le registrazioni radiotelevisive e su cd (Camerata Tokyo, Universal, iTunes) tra gli altri con Maxence Larrieu, Bruno Canino, Arnoldo Foà, Wolfgang Schulz. Ha ricevuto a Kyoto il Premio Internazionale per la Musica da Camera, si è esibito per il G20 a Città del Guatemala e nel 2011 gli è stato attribuito a Praga lo European Award for Artistic and Cultural activities. Invitato regolarmente quale Esperto di strumento, presso i Conservatori Superiori di Losanna e Lione per le lauree Bachelor e Master of Arts. Giuseppe Nova suona con un flauto d’oro Powell 19.5 carati, espressamente costruito per lui.

Il compagno d’orchestra Maurizio Fornero è diplomato in organo e composizione organistica, pianoforte e clavicembalo presso il Conservatorio “Giuseppe Verdi” di Torino. Successivamente consegue la laurea di secondo livello in Clavicembalo e tastiere storiche al Conservatorio “Antonio Vivaldi” di Alessandria. Nel 1992 è giunto, come unico rappresentante italiano, alle finali dell’European Organ Festival di Bolton (Gran Bretagna). Svolge da anni un’intensa attività concertistica come solista nonché in formazioni cameristiche che lo ha portato a esibirsi in festival nazionali e internazionali di musica antica e barocca e ha partecipato a numerose esecuzioni in diretta su emittenti radio italiane ed estere.

Collabora come organista e cembalista con l’Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai e il Teatro Regio di Torino. Ha inciso per le case discografiche Stradivarius, Opus 111, Niccolò, Syrius numerosi CD di musiche di compositori del XVI, XVII e XVIII secolo. Fondatore dell’ensemble strumentale I Musici di Santa Pelagia, ha inciso lavori di Alessandro Scarlatti, Alessandro Stradella (Stradivarius), Carlo Graziani (Urania e Passacaille) e le composizioni organistiche di G.F. Händel (Elegia Records).