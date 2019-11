Giuseppe Conte presenta il libro “Non finirò di scrivere sul mare”

Besio dal 1860, storica ditta savonese famosa per la produzione di prodotti dolciari di alta qualità (tra cui il Chinotto), investe nel mondo della cultura, dell’arte e della musica.

Dopo aver indetto in collaborazione con l’associazione culturale Mondo Fluttuante un concorso di poesia con l’obiettivo di valorizzare gli autori giovani e meno giovani della nostra provincia sabato 23 novembre alle ore 18 al Concept Bar & Store Besio, in piazza Mameli, a Savona ospiterà il poeta, critico e scrittore Giuseppe Conte per la presentazione del suo nuovo libro “Non finirò di scrivere sul mare”.

L’evento sarà un’ottima occasione per inaugurare il nuovo salotto di Besio in cui verranno esposte le opere scultoree dell’artista savonese Antonio Cursano. Inoltre i presenti saranno accompagnati dalle note jazz del musicista Roberto Rebufello. Introdurranno Lamberto Garzia e il regista Luca Archibugi.