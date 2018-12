Giuseppe Carfagno presenta “Titina. Storia di un cane nobile”

Sabato 29 dicembre alle 16 la sede della Pro Loco Loano presso Marina di Loano ospiterà il primo dei due appuntamenti di “Natale tra le righe”, la rassegna libraria organizzata da Pro Loco Loano con il patrocinio dell’assessorato a turismo, cultura e sport del Comune di Loano. In occasione dei 90 anni della conquista del Polo Nord, Giuseppe Carfagno presenterà il suo libro “Titina. Storia di un cane nobile” (Il Ciliegio Edizioni).

Titina è uno dei cani più famosi della storia ed è proprio lei che ci racconta, fin da cucciola e con toni esilaranti, le sue avventure e quelle del suo amico, il generale Umberto Nobile, uno dei pionieri e delle personalità più elevate della storia dell’aeronautica italiana, famoso per le due trasvolate in dirigibile del Polo Nord (1926 e 1928).

Insieme a Titina la storia cresce e si sviluppa. Gli inseparabili Umberto e Titina voleranno in dirigibile fino al Polo, tornati in patria otterranno riconoscimenti e incontreranno capi di stato in varie parti del mondo. Alla seconda, drammatica, trasvolata, rimarranno a lungo imprigionati fra i ghiacci nella Tenda Rossa. Al loro rientro a Roma seguirà una lunga trasferta in Russia.

Le strabilianti imprese di Titina, narrate con l’allegria di una piccola Fox-Terrier capace di suscitare la simpatia di personalità mondiali come di mettere in fuga orsi bianchi e cani da slitta, tracciano con uno stile leggero e comprensibile una pagina importante della nostra storia sottesa da una grande amicizia. Per questo testo l’autore si avvale dell’introduzione scritta da Maria Nobile, figlia del generale Umberto e delle foto d’epoca da lei messe a disposizione.

Giuseppe Carfagno, nato a Sant’Angelo dei Lombardi, vive a Milano dove ha insegnato lettere nell’istituto comprensivo “Italo Calvino”. È autore di numerose pubblicazioni per ragazzi. Tiene corsi di scrittura creativa presso biblioteche e l’Università Humaniter. È un grande appassionato di storia, che racconta con entusiasmo e competenza. Si documenta infatti su libri, Internet, visitando i posti di cui tratta o intervistando le persone coinvolte.