Giulio Diomedi presenta il libro “Quelli dell’artiglio”

Sabato 15 febbraio alle ore 17 nella sala delle conferenze al terzo piano di Palazzo Oddo di Albenga, con la partecipazione dell’autore Giulio Diomedi e la coordinazione di Mario Moscardini, si terrà la presentazione del libro “Quelli dell’artiglio”.

L’evento è inserito all’interno della rassegna “Albenga in libri” promossa dalla Fondazione Gian Maria Oddi e dall’Unitre Ingauna con la collaborazione dell’associazione Vecchia Albenga e il patrocinio del Comune di Albenga.

L’autore, sostenuto da una sincera e intensa passione di autentico marinaio, presenta, attraverso una vivace serie di episodi di pesca nelle acque di Albenga e dell’Isola Gallinara, l’immagine di un mare un tempo ricco di vegetazione e di fauna ittica. Un ambiente marino ora quasi scomparso per la devastazione provocata dai pescherecci d’altura, per un incontrollato sfruttamento e per l’incuria e l’indifferenza dell’uomo.

Diomedi con il suo libro offre lo spunto per stimolare le autorità competenti a ricostituire, con un rinato interesse verso il mare locale, un patrimonio ecologico oggi in pericolo di estinzione e riportarlo, con una adeguata normativa e una reale tutela, alla sua antica e naturale ricchezza.

A seguire un rinfresco offerto dalla Fondazione G.M. Oddi.