Gita sul Monte Mao con “Loano non solo mare”

È il Monte Mao la destinazione della prossima escursione di “Loano non solo mare”, il programma curato dalla sezione loanese del Club Alpino Italiano con il patrocinio dell’Assessorato a Turismo, Cultura e Sport del Comune di Loano. La gita avrà un itinerario adatto a tutti, con gradevoli e ampie viste sul mare: una classica gita di “Loano non solo mare”.

I partecipanti si ritroveranno in auto alle ore 8:30 in piazza Valerga, da dove si dirigeranno verso Spotorno lungo la via Aurelia. Il ritrovo, intorno alle ore 9, è presso il parcheggio a fine città (lato Savona) lungo la via che costeggia l’Aurelia a monte.

Dal parcheggio si risale l’Antica Via Romana. La ripida salita confluisce poco dopo in una sterrata che si trasforma ben presto in sentiero: un vero e proprio balcone sul mare che raggiunge la Gola di Sant’Elena, spartiacque fra Vado Ligure e Spotorno. Da qui una nuova sterrata farà percorrere le pendici nord del Monte Mao fino al valico del cosiddetto Passo Stretto. Una netta inversione a “u” porta quindi ad imboccare un sentierino montagnoso che, risalendo una larga cresta, raggiunge in poco tempo la cima del Monte Mao: dal cippo di vetta estesi panorami sulla costa genovese e savonese da un lato e su quella del ponente ligure dall’altro.

Il ritorno avviene scendendo una facile e scenografica crestina in direzione dell’isolotto di Bergeggi finché l’anello non si richiude congiungendosi con la sterrata che riporta sull’Antica Via Romana.

L’escursione, proposta da Mario Chiappero, Gianni Simonato e Beppe Peretti, avrà una durata di circa 4 ore e seguirà un itinerario a semianello per un dislivello di circa 450 metri. Per la partecipazione alla gita di non soci CAI è necessario sottoscrivere l’assicurazione nominativa infortuni da richiedere entro le ore 12 del giorno precedente lo svolgimento dell’attività stessa telefonando a Laura Panicucci.