Gita dalla Madonna del Monte a San Pietro in Carpignano

Sabato 9 novembre la Parrocchia San Paolo Apostolo di Savona organizza una gita a piedi dalla Madonna del Monte a San Pietro in Carpignano.

La camminata si svolge nell’ambito della visita pastorale del vescovo Calogero Marino “A passo d’uomo” nell’unità pastorale dell’Oltreletimbro, dopo gli incontri con i fedeli, i malati e le realtà associative alla Santissima Trinità (Chiavella) e a Santa Maria della Neve (Fornaci).

In questa occasione don Andrea Camoirano saluterà la comunità, dove ha operato per alcuni anni come viceparroco. In caso di allerte meteo arancione o rossa l’iniziativa sarà annullata. Domenica 10 novembre alle ore 11 nella Chiesa San Paolo monsignor Marino presiederà la Messa di chiusura della visita pastorale.