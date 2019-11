Gita a Murialdo per la Festa dei Tecci e della Battitura

Domenica 10 novembre l’Associazione Roero Langhemare propone una gita a Murialdo in occasione della Festa dei Tecci e della Battitura, in collaborazione con la Pro Loco, il presidio Slow Food La Castagna Essiccata dei Tecci e l’Associazione Murialdo Arte e Storia, per riscoprire una pratica importante della cultura della castagna a cavallo tra Piemonte e Liguria.

Programma

ore 9 ritrovo a Murialdo presso la Chiesa San Lorenzo

a seguire: visita alla chiesa accompagnati dall’Associazione Murialdo Arte e Storia; trasferimento in auto in località Isoletta; visita alla borgata, agli essiccatoi e al castagneto

ore 11 conferenza “Il turismo enogastronomico come opportunità della Val Bormida”

ore 12:30 pranzo in autogestione presso tendone con stand gastronomici

ore 14:30 battitura delle castagne

a seguire breve passeggiata fino al punto panoramico sulla borgata

ore 17:30 rientro