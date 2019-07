“Girobosco” – Escursione notturna alla scoperta del Parco dell’Adelasia

Venerdì 12 luglio alle ore 20 si tiene il “GiroBosco”. Il nome è intrigante ma di cosa si tratta? È un percorso ad anello di circa 7 km all’interno del Parco dell’Adelasia alla scoperta di un bosco con faggi centenari in cui colori, profumi e rumori raccontano storie che vengono da anni di amore e cura di un patrimonio verde.

A proporre e accompagnare gli escursionisti in questa esperienza notturna sono i ragazzi di Cascina Miera, punto tappa dell’Alta Via dei Monti liguri. I ragazzi hanno pensato che un giro che si rispetti deve concludersi per forza in cascina con un bel piatto di pasta e una ottima birra, tutto rigorosamente “a chilometro zero” e con piatti e posate ad impatto zero.

L’escursione è aperta a tutti e non presenta particolari difficoltà, l’unico consiglio è avere vestiti adeguati (soprattutto le scarpe) e luce al seguito. Chiunque intende partecipare può farsi trovare alla sbarra area parcheggio di Cascina Miera alle ore 20.