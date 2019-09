“Giro turistico regionale” delle Fiat 124 con partenza a Loano

Sabato 21 e domenica 22 settembre a Loano si svolgerà il secondo “Giro Turistico Regionale Gtt Liguria Riviera di Ponente” organizzato dal gruppo Facebook Fiat 124 Spider Italy (che conta circa un migliaio di iscritti) con il patrocinio dell’assessorato a turismo, cultura e sport del Comune di Loano.

Grandi protagoniste della manifestazione saranno le nuove Fiat 124 Spider che si rifanno alla celebre spider del 1966 e che già nella loro versione “base” sono state definite le “Ferrarine” della casa piemontese. Saranno presenti modelli base, lusso, Lmt, design e Abarth, che daranno bella mostra di sé prima in piazza Italia, davanti a Palazzo Doria, e poi nelle altre località del ponente savonese che saranno toccate dal giro turistico.

Ecco il programma della manifestazione: partecipanti e auto si ritroveranno in piazza Italia alle 20 di sabato 21 settembre. Mentre le Spider resteranno in esposizione (fino alle 23 circa) nella piazza davanti al municipio, i loro proprietari effettueranno una visita guidata al Museo del Mare di Palazzo Kursaal. Seguirà la cena.

Domenica 22 settembre, invece, la giornata inizierà alle 8.30 circa, quando i partecipanti si raduneranno nuovamente in piazza Italia. Le auto resteranno in esposizione fino alle 10 circa. A quell’ora prenderà il via il giro turistico del lungomare e del centro di Loano. Al termine, la comitiva si dirigerà verso Pietra Ligure e Borgio. Dopo una piccola sosta (con visita del borgo) a Verezzi, i partecipanti ripartiranno in direzione di levante raggiungendo Finale Ligure, Varigotti, Noli, Spotorno, Bergeggi.

“Toccata” l’isola di Bergeggi, il gruppo farà “marcia indietro” e risalirà verso l’altopiano delle Manie godendosi la stupenda vista del mare e dei boschi della riviera di ponente. Rientrati a Finale Ligure, le Spider faranno ritorno all’Hotel Garden Lido di Loano per il pranzo, durante il qual verranno elette (tra le partecipanti) Miss Raduno e Miss 124.

Alla manifestazione prenderanno parte circa una cinquantina di veicoli e decine di appassionati della decappottabile di casa Fiat provenienti da tutte le regioni del nord Italia, dalla Francia e dalla Svizzera. Tra di loro ci sarà anche una personalità di spicco come Ruben Wainberg, disegnatore ufficiale della Fiat 124 Spider. Mascotte dell’evento il piccolo “Ronaldino”.

Ha collaborato all’organizzazione dell’evento il Fiat Fca Autoliguria di Savona.