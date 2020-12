“Giro del mondo” musicale con i brani natalizi del 1° Festival Cantarmonelli

Genova. Mercoledì 23 dicembre 2020 dalle ore 17 su YouTube e Facebook l’associazione culturale Quokka – Polo Positivo premierà la canzone vincitrice della prima edizione del Festival Cantarmonelli, concorso in cui undici bambini di diverse nazionalità interpreteranno canti natalizi da tutto il mondo e realizzato con il patrocinio del Municipio VIII Medio Levante.

I piccoli partecipanti saranno diretti dalla maestra Elsa Guerci e accompagnati musicalmente dal Trio Esperanto. Il presentatore sarà il direttore artistico Alessandro Bergallo: “Speravamo di tenere il festival dal vivo nella nostra sede inaugurata ad ottobre ma quando abbiamo capito che non sarebbe stato possibile abbiamo deciso di farlo virtualmente – spiega – Abbiamo coinvolto musicisti e maestranze che a causa delle misure restrittive da tanto tempo non possono lavorare”.

“Il festival non vuol essere una competizione ma una maniera per diffondere arte e cultura nell’antivigilia di Natale – conclude Bergallo – Nel nostro piccolo vogliamo trasmettere serenità e allegria in un periodo che per noi e per tutti è tutt’altro che semplice”.