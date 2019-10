Saranno due giornate intense sabato 16 e domenica 17 novembre ad Albenga con la prima edizione del rally Giro dei Monti Savonesi Storico, organizzato dall’asd Sport Infinity di Andora, supportata da Franco Peirano.

Nella mattinata di sabato, durante le verifiche tecnico sportive, la ditta Noberasco offrirà la colazione ai partecipanti nel proprio negozio, ubicato nella centralissima ed elegante via dei Mille. In serata a partire dalle ore 19 e dopo la disputa delle prime due prove speciali, il tratto denominato “Caso” di 10.05 km da percorrere due volte, i concorrenti si ritroveranno al Frantoio Sommariva per un gustoso aperitivo.

Domenica le vetture ripartiranno per la seconda tappa: cinque prove speciali alternate sui tratti denominati “Scravaion” (10.16 km) e “Il bosco di Babbo Natale” (11.32 km) in ordine di classifica. I partecipanti potranno poi apprezzare l’ospitalità del Comune di Massimino che, in occasione dei due previsti riordini, offrirà loro prima la colazione e successivamente il pranzo.

Gli organizzatori del Giro dei Monti Savonesi Storico e dell’abbinata gara di regolarità sport denominata 1ª Regolarità Sport Infinity hanno previsto altre novità. La prima è l’istituzione del Trofeo delle 14, riservato alle Lancia Fulvia Hf in lizza, la migliore delle quali riceverà dalle mani di Ariella Mannucci, vedova del compianto Mario, uno speciale trofeo messo in palio da Officina Ratto e Superemme di Marco Morandi.

L’altra è un challenge che coinvolgerà tutte le classi che prevedono la presenza di almeno cinque vetture uguali per marca e modello, Lancia Fulvia Hf incluse, con le classi che concorreranno così ad istituire un nuovo trofeo dedicato a quel modello specifico. Il vincitore di ciascun trofeo delle cinque vetture avrà in premio l’iscrizione gratuita all’edizione 2020 del Giro dei Monti Savonesi Storico.

Diverse anche le manifestazioni collaterali. Quella più stimolante sarà di certo la sfida sui go-kart elettrici alle ore 19 di venerdì 15 novembre, dopo che i concorrenti avranno ultimato le ricognizioni ufficiali, e che impegnerà i piloti in un’appassionante gara sulla pista di Albenga, preludio al successivo confronto sulle prove speciali.