Giovanni Foti svela come “Avviare un’impresa oggi” a Stile Artigiano 2020

È un appuntamento tutto “al digitale” l’edizione numero sedici di “Stile Artigiano”, iniziativa realizzata da Confartigianato con il contributo della Regione Liguria, per il tramite della Commissione Regionale dell’Artigianato, e della Camera di Commercio di Genova, in linea con le normative in materia di Covid-19 e in attesa di tornare nelle piazze e nelle vie liguri a partire dall’anno prossimo.

Le imprese partecipano virtualmente all’agorà dell’eccellenza ligure: una vetrina appositamente creata sul sito web Youliguria.it, in cui i visitatori possono ammirare e acquistare i prodotti delle imprese, servendosi anche della comoda consegna a casa.

Martedì 1 dicembre alle ore 18 il webinar “Avviare un’impresa oggi”, a cura del senior expert Giovanni Foti, è rivolto alle persone che vogliono avviare un’attività imprenditoriale e si pone l’obiettivo di fornire tutti i servizi propedeutici ad un avvio consapevole d’impresa.

Si parlerà dell’analisi di fattibilità dell’idea imprenditoriale, del business plan dedicato alle specifiche peculiarità del settore in cui si vuole avviare l’attività e della delicata fase di ricerca delle fonti finanziarie necessarie a realizzare il progetto attraverso diverse convenzioni con primari istituti di credito.

Tema centrale di questa edizione è la promozione dell’acquisto natalizio in una bottega ligure con lo slogan #compraArtigiano, concetto interpretato anche in uno spot ironico e simpatico da parte del ligure Carlo Denei.

“Stile Artigiano” consente anche di scoprire da vicino le lavorazioni artigiane e virtualmente diventare artigiani per un giorno. Uno spazio del sito è dedicato ai video delle lavorazioni dell’artigianato ligure d’eccellenza e sono previsti anche appuntamenti in diretta con maestri artigiani per assistere alla realizzazione dal vivo di un manufatto.

Non meno importante è la crescita delle competenze delle imprese e la diffusione della cultura dell’artigianato. Per questi motivi l’edizione digitale 2020 di Stile Artigiano punta anche su un interessante calendario via seminario virtuale o social media: vengono affrontati, tra gli altri, i temi del digitale, dei social media e dell’immagine per raccontare il mondo dell’impresa a 360 gradi.

