“Giovanni Boine: plausi, botte e frantumi” – Conferenza di Veronica Pesce

“Giovanni Boine: plausi, botte e frantumi”: si conclude su questo tema il ciclo di incontri dedicati alla letteratura ligure tra Ottocento e Novecento e organizzati dal professor Pier Luigi Ferro per il Liceo Chiabrera in collaborazione con il Dipartimento di Italianistica dell’Università di Genova e il Comune di Savona. Durante la conferenza verranno eseguite delle letture a cura del laboratorio di Scrittura letteraria e Interpretazione de I Coribanti del Liceo Chiabrera Martini di Savona.

Veronica Pesce, ricercatrice dell’ateneo genovese e studiosa dell’opera di Giovanni Boine, parlerà al pubblico della personalità inquieta e intransigente dello scrittore ligure, nella quale le ragioni dell’arte e dell’invenzione si intrecciavano con profondi motivi filosofici e spirituali, insieme alla manifestazione di una riflessione critica senza remore, capace cioè di riconoscere il talento di un giovane poeta ancora quasi sconosciuto, come accadde con Sbarbaro, ma anche di colpire con severe e umorali botte critiche opere giudicate insincere e non riuscite.

Giovanni Boine, nato a Finalmarina nel 1887, fu un intellettuale e uno scrittore attraversato da una “germinale inquietudine” tra vita, religione e letteratura, autore di prose indimenticabili, apparse soprattutto su La Voce di Firenze e La Riviera Ligure, come “La crisi degli olivi in Liguria”, in cui l’analisi delle profonde mutazioni economiche, sociali e paesaggistiche della nostra regione, in atto all’inizio del secolo scorso, vennero rese in pagine di straordinaria intensità morale e artistica.

Giovanni Boine fu infatti anche un profondo innovatore e un coraggioso sperimentatore di stili e linguaggi fuori dai canoni tradizionali, come rivelano i suoi Frantumi lirici, raccolti in volume un anno dopo la sua morte, avvenuta a soli trent’anni, ad Oneglia, nel 1917.