Giovanni Aprile in concerto a Sassello

Sabato 14 settembre alle 20.45 nella chiesa dell’Immacolata Concezione di Sassello si tiene il concerto dell’Orchestra Giovanile Regionale della Liguria con Giovanni Aprile al pianoforte, Vittorio Marchese (direttore).

Questa orchestra nasce presso il conservatorio Niccolò Paganini e porta a maturazione diverse esperienze dedicate alla pratica orchestrale degli studenti più giovani. Ne è creatore e direttore il docente violinista Vittorio Marchese, che nel 2012 raccoglie intorno a sé un appassionato gruppo di studenti di strumento ad arco, ai quali si aggiungono negli anni anche fiati e percussioni.

Animata nello studio, l’orchestra prende rapidamente coraggio e affronta eventi di importanza sempre maggiore, accogliendo nel suo organico giovani musicisti provenienti da tutta la Liguria. Nel 2015 intraprende la produzione di “Foody”, uno spettacolo di Roberto Piumini e Andrea Basevi creata per l’Expo di Milano, che viene eseguito in importanti teatri liguri e nell’auditorium Mahler di Milano.

Nell’ottobre dello stesso anno, l’orchestra si esibisce presso la sala Nervi del Vaticano, alla presenza di Papa Francesco. Nell’autunno 2016 accompagna in concerto il solista Cristiano Rossi. Successivamente vengono dedicati all’orchestra lunghi articoli nelle note riviste musicali italiane “Amadeus” e “A Tutto Arco”.

Il repertorio comprende brani classici per ensemble di archi, ma affronta anche composizioni per organico più ampio e scritture moderne e complesse: è il caso dell’operina “Viaggi di carta e di musica”, scritta da Tiziana Canfori e Luigi Giacchino, andata in scena nel 2017 per la prima edizione del Festival delle Geografie di Levanto.

Attualmente l’orchestra comprende musicisti che ne fanno parte fin dalla fondazione, dotati ormai di esperienza strumentale e professionale. È regolarmente selezionata per le rappresentazioni in occasioni ufficiali. Infine, hanno recentemente partecipato alle “Domenica in musica” presso il Teatro Carlo Felice di Genova e all’ultima stagione del “Museo degli strumenti ad arco” di Cremona.

Giovanni Aprile, nato a Genova nel 2009, e vissuto fino all’età di otto anni nella frazione di Veirera (Sassello) inizia lo studio del pianoforte a 5 anni e mezzo sotto la guida di Valentina Messa presso l’associazione Valentina Abrami di Bogliasco. Mostra da subito grande predisposizione alla musica e già un anno dopo vince il Primo premio assoluto al Concorso Pianistico di Albenga nella sua categoria.

Nei tre anni seguenti partecipa nuovamente allo stesso concorso e ripetutamente al Concorso J.S. Bach di Sestri Levante, piazzandosi sempre al primo o al secondo posto. Vince il Primo premio assoluto di categoria al Concorso Palma d’oro Young di Finale Ligure nel 2018, grazie al quale viene inserito nella produzione discografica “Young Artist- the winners 2018” edito dalla casa discografica Piano Recitals.

Ha fatto la sua prima esperienza di musica da camera al campus estivo Musica d’estate di Bardonecchia nel 2017 con la giovane violinista Flavia Napolitano nell’ambito del corso tenuto dal maestro Adrian Pinzaru e ha preso parte a due masterclass pianistiche col maestro Luca Rasca presso la Scuola Pianistica Ateneum di Finale Ligure.

A settembre 2018 risulta primo in graduatoria tra i candidati ammessi al Conservatorio Paganini di Genova, pur essendo di due anni più giovane dell’età minima di accesso, e da allora studia con la professoressa Anna Maria Bordin, congiuntamente alla professoressa Valentina Messa, grazie a un laboratorio di co-docenza attivato tra le due istituzioni didattiche. È alla sua prima esperienza da solista con orchestra con il concerto in fa minore di J.S.Bach, autore suo prediletto.