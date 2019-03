Giovanna Bagnasco presenta il libro “Ali Bianche in Cielo”

Nel contesto delle proposte culturali dell’Unitre sabato 16 marzo alle ore 17 alla Libreria Tra le Righe di corso Colombo 11 a Varazze la professoressa Margherita Pira presenterà il libro “Ali Bianche in Cielo” di Giovanna Bagnasco. L’autrice dialogherà con Margherita Pira e quanti interessati ad approfondire le molteplici esperienze vissute dai protagonisti dei racconti del libro.

Emilio è l’operaio mandato in Germania per le sue idee politiche, Elso il maestro dell’arte vetraria, Nicola giudice fucilato per rappresaglia, Mirka la madre che, prima di essere uccisa, scrive alla figlia, implorandola di studiare.

“Questi racconti sono germogliati dalle testimonianze di personaggi veri e luminosi: per la fede nel loro Sogno, il coraggio nelle loro battaglie, l’amore verso l’umanità”.

Giovanna Bagnasco è autrice di articoli, racconti, poesie, coautrice con Nina Bazzino di “Gli uomini… sono quello che sono” sulla vita del comandante partigiano Francesco Bazzino. Ama ascoltare e archiviare testimonianze di vita vera narrata da personaggi esemplari, pur nella quotidianità. Trascorre la sua vita tra Liguria e Piemonte: ama il mare di Savona, la campagna delle Langhe, la città multietnica di Torino.