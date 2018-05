“Giovani Concertisti” – Il duo Bussi-Selvini presenta il progetto “Anima Carioca”

Nuovo appuntamento con la settima edizione di “Giovani Concertisti”, il festival organizzato dall’Associazione Musicale S.M. Immacolata con il patrocinio dell’Assessorato a Turismo e Cultura del Comune di Loano. Sotto la direzione artistica del maestro Davide Nari l’associazione ha selezionato alcuni tra i migliori giovani talenti della scena nazionale e internazionale per una serie di concerti che si svolgono nell’atrio di Palazzo Doria.

Il secondo appuntamento sarà il concerto per clarinetto e chitarra del duo Bussi-Selvini, che presenterà il nuovo progetto dal titolo “Anima Carioca”, interamente incentrato sulla musica popolare brasiliana, lo “Choro”, che ripercorre i brani di alcuni dei più famosi compositori brasiliani come Pixinguinha, Barque, Do Bardolim e molti altri, proponendoli attraverso il suono dolce del clarinetto e la ritmica curata della chitarra.

Il duo riarrangia e reinterpreta i brani, aggiungendo quei piccoli dettagli che caratterizzano l’unicità del progetto. “Anima Carioca” è giovane, nuovo, raro e curato nei particolari ai massimi livelli per far vivere allo spettatore uno spettacolo unico nel suo genere.

Fabio Selvini è un chitarrista diplomato presso la scuola Lizard di Fiesole (con Menzione Speciale e Super Tutor) e presso il CPM. Ha studiato con i migliori chitarristi italiani quali P. La Pietra, P. Nobile, M. Quaini, C. Bazzari, G. Cocilovo, F. Nuzzolese, L. Ballabio, M. Aliffi. Attualmente studia jazz e insegna chitarra con corsi per principianti e non.

Mirco Bussi è un clarinettista diplomato brillantemente in clarinetto e laureato con 110 e lode presso il Conservatorio di Piacenza nel biennio di clarinetto solistico di II livello sotto la guida del maestro Paolo Beltramini (1° clarinetto solista dell’OSI). Ha seguito corsi d’improvvisazione con Bepi D’Amato, F. Zeppetella. Attualmente studia jazz con Alfredo Ferrario. 1° classificato per la borsa di studio “Soncino” (PC).