Giorno della Memoria – Incontro “… per non dimenticare: dal 27 gennaio 1945 ai giorni nostri”

Dopo la Shoah il mondo ha assistito ad altri stermini in massa: per questo nella Sala Conferenze “G. Corrado” in piazza Isoleri 12 a Villanova D’Albenga si svolgerà l’incontro Mujyambere e Kagabo dell’Associazione Ibuka – Italia, sopravvissuti al genocidio dei Tutsi in Rwanda (1994), e

Marco Genzone, volontario umanitario durante il conflitto nell’ex Jugoslavia (1991 – 1995).

Interverranno alcuni rappresentanti del Gruppo “Cosa vuoi che ti legga?”.