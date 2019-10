Giornate FAI d’Autunno all’ex ACNA e a Ferrania

La delegazione di Savona del Fondo Ambiente Italiano in collaborazione con il gruppo FAI Giovani Savona, con il patrocinio dei Comuni di Cengio e Cairo Montenotte e grazie alla disponibilità di ENI Syndial promuove le visite ad importanti realtà industriali dismesse della Val Bormida che hanno segnato la storia, l’architettura industriale, la politica e la vita sociale di tutta la nazione.

EX ACNA DI CENGIO – piazza Vittoria 10, CENGIO

Visite accompagnate dalle 10 alle 17 – ultimo ingresso alle ore 16:30

Hai mai visto Bormida? Ha l’acqua del colore del sangue raggrumato, perché porta via i rifiuti delle fabbriche di Cengio e sulle rive non cresce più un filo d’erba. Un’acqua più sporca e avvelenata che ti mette freddo nel midollo, specie a vederla di notte sotto la luna.

(Beppe Fenoglio, “Un giorno di fuoco”)

Nel sito su cui sorgeva l’ACNA rimane oggi lo splendido Palazzo Rosso, edificio del dopolavoro progettato dall’architetto Cesare Mazzocchi in stile neoromanico con grandi impianti interni totalmente affrescati e un bellissimo teatro, nonché numerose testimonianze di archeologia industriale, tra cui il grande torrione piezometrico in mattoni, simbolo dello stabilimento.

Accoglienza presso l’ingresso di Palazzo Rosso, formazione dei gruppi di 20 – 25 persone, visita a cura dei volontari Ciceroni del FAI, che ripercorreranno la storia di questo sito industriale dal 1882 alla chiusura definitiva avvenuta nel 1999. Al piano terra verranno esposte fotografie storiche dello stabilimento. Nel corso della visita verrà proiettato breve un video. Al termine i gruppi si recheranno a piedi all’interno dello stabilimento fino al grande Torrione, dove i tecnici di Syndial illustreranno (con ausilio di cartellonistica) le bonifiche effettuate e lo stato di avanzamento dei lavori.

Per i soli iscritti FAI, mediante un pullman sarà possibile visitare la zona dell’impianto di trattamento delle acque e vedere il capping realizzato nell’ambito dei lavori di bonifica. Partenze ore 11, 12, 15, 16.

FERRANIA – PERCORSI E RACCONTI NEI LUOGHI DELLA PELLICOLA

Partenze dal piazzale antistante la centrale elettrica SIPE

Viale della Libertà, FERRANIA

ore 10, 11, 14:30, 16:30

Un itinerario a piedi lungo viale della Libertà a Ferrania, fra architetture industriali e memorie del lavoro. I visitatori, accompagnati dai racconti di studiosi ed ex lavoratori della fabbrica di pellicole Ferrania 3M, potranno attraversare idealmente la storia del Novecento industriale nell’area del Bormida. La centrale elettrica SIPE, gioiello liberty del 1916, la storica entrata dello stabilimento, il villaggio operaio e il dopolavoro: un itinerario singolare e suggestivo, creato in collaborazione con l’Associazione Ferrania Film Museum, che si candida a diventare un percorso museale. La Centrale elettrica SIPE è Luogo del Cuore votato da 3.753 persone alla nona edizione del censimento dei Luoghi italiani da non dimenticare nel 2018.

In collaborazione con l’Associazione Ferrania Film Museum e Apprendisti Ciceroni dell’Istituto Istruzione Superiore “Federico Patetta” di Cairo Montenotte.

In caso di grande affluenza le code potrebbero venire sospese prima dell’orario di chiusura indicato.