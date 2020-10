Giornate FAI d’Autunno, alla scoperta di Zuccarello con il Gruppo Giovani

Il Gruppo FAI Giovani della Delegazione di Albenga Alassio organizzerà l’edizione 2020 delle Giornate FAI d’Autunno a Zuccarello con l’obiettivo, pienamente condiviso dall’amministrazione comunale, di di valorizzare monumenti e luoghi d’interesse che si trovano all’interno e all’esterno del borgo medievale.

L’idea è strutturare due percorsi differenti della durata di 1 ora e mezza che valorizzino appieno il comune. I visitatori avranno la possibilità di scegliere a quale attività partecipare e quale percorso affrontare.

Il primo percorso, all’interno del centro storico sarà aperto a tutti i visitatori. Lo scopo è valorizzare le vie, i portici, le porte, i palazzi e gli elementi architettonici e artistici che rendono unico il centro storico. Grazie ai ragazzi del Gruppo FAI Giovani i visitatori potranno camminare per le vie alla scoperta delle bellezze che lo caratterizzano. Una visita diversa all’aria aperta e alla ricerca del dettaglio e del particolare. I gruppi partiranno dal banchetto centrale del FAI (Porta Sottana).

Il percorso toccherà i seguenti beni: il Palazzo Marchionale, il ponte sul torrente Neva, Porta Soprana, la Chiesa San Bartolomeo, Via Giuseppe Garibaldi e il Teatro Comunale “Attilio Quinzio Delfino”. I visitatori si muoveranno in gruppo accompagnati da un volontario.

La chiesa e il teatro sono indicati come beni, ovvero luoghi in cui i visitatori saranno accolti da un altro volontario che esporrà loro una visita più dettagliata, per apprezzare al meglio due degli edifici più significativi di Zuccarello.

Il secondo percorso, esterno al centro storico, sarà aperto ai soli iscritti. Come il primo percorso ha l’obiettivo di valorizzare i beni fuori dalle mura cittadine, solitamente meno accessibili. Ogni gruppo che partirà dal banchetto centrale sarà accompagnato da un volontario per visitare il Castello e la Cappella Sant’Antonio Abate.