“Giornate Europee del Patrimonio” a Finale Ligure

Sabato 21 e domenica 22 settembre, si svolgeranno nel finalese le “Giornate Europee del Patrimonio 2019”, proposte a cura del Museo Archeologico del Finale – MAF, del Museo Diffuso del Finale – MUDI, della sezione finalese Istituto Internazionale di Studi Liguri – IISL, in collaborazione con il Comune di Finale Ligure, il Circolo degli Inquieti – Savona, l’Università delle Tre Età – Finale Ligure e la cooperativa Sibilla – Varigotti.

Il programma prevede:

sabato 21 settembre alle 10; 11; 12; 16; 17; 18, l’inizio dei turni di visita guidata alla Caverna delle Arene Candide con appuntamento al cancello d’ingresso dell’area archeologica agli orari indicati (30 persone al massimo per ogni turno: prenotazione al n. 019690020). In caso di pioggia le visite sono sospese.

Il biglietto intero prevede un costo di 10 euro a persona, mentre il biglietto ridotto ha un costo di 5 euro a persona (per bambini sotto i 10 anni, over65, soci IISL, soci ICOM, soci Touring Club Italiano, studenti universitari muniti di tessera di riconoscimento).

I visitatori del Museo Archeologico del Finale muniti di regolare biglietto a tariffa intera usufruiranno di tariffa ridotta (5 euro) presso la Caverna. Viceversa i visitatori della Caverna muniti di biglietto a tariffa intera potranno visitare a tariffa ridotta (3 euro) il Museo Archeologico del Finale.

Sempre sabato con orario 15.30-17 all’Auditorium di Santa Caterina in Finalborgo di terrà la presentazione di “Pietra di Finale”. Una risorsa naturale e storica del Ponente Ligure”, in collaborazione con il Circolo degli Inquieti. L’ingresso è gratuito.

Si tratta della presentazione del volume dedicato alla Pietra di Finale, calcare miocenico formatosi tra 28 e 11 milioni di anni fa caratterizzato da splendidi fossili marini. Un capitolo riguarda l’importante fossile di balenide, recentemente acquisito dal Museo Archeologico del Finale.

Una fitta sequenza di capitoli illustra le tecniche estrattive, l’impiego e la diffusione della Pietra dalla Preistoria all’età romana e tardoantica, con la produzione di tipici sarcofagi diffusi in tutta la Liguria tra V e VII secolo. Particolare rilievo ha l’impiego di Pietra di Finale durante il Medioevo e nella costruzione di importanti edifici rinascimentali nel Quattrocento e nel Cinquecento.

In età moderna, la Pietra fu usata a Genova in prestigiosi edifici civili e religiosi riconducibili alle grandi famiglie dell’aristocrazia locale. Sono infine ripercorse le vicende estrattive moderne e l’impiego da parte di grandi nomi dell’architettura e della scultura italiana del XX secolo, quando la Pietra di Finale conobbe una diffusione che raggiunse anche altri continenti.

Lo stesso sabato dalle 15 alle 20 ci sarà l’apertura del teatro Aycardi in Finalborgo. L’ingresso è libero.

Il Teatro Aycardi nel corso dell’Ottocento ospitò con buona regolarità compagnie di prosa e di musica, rappresentazioni delle più celebrate opere di Bellini, Donizetti e Verdi. Nel Novecento il teatro fu utilizzato soprattutto dai filodrammatici locali, dai circoli culturali, e dall’Accademia Filarmonica.

“Un piccolo teatro sì, ma elegante vi fu fatto edificare – scriveva Goffredo Casalis nel 1840 – in sul principio di questo secolo da varie persone di questa città a proprie spese”. In attesa della riapertura definitiva al pubblico, il Teatro Aycardi è visitabile in occasione di alcuni eventi di eccezione, quali ad esempio la “Notte Romantica dei Borghi più Belli d’Italia” e le “Giornate Europee del Patrimonio”.

Domenica 22 settembre dalle 9 alle 13 si terrà “Archeotrekking”, l’escursione guidata alle cave di Pietra di Finale di Rocca di Perti, in collaborazione con la cooperativa Sibilla. Informazioni e prenotazioni: tel. 019.690020 – tel. 346.2257005.

Sulla pendice occidentale della Rocca di Perti si apre il grandioso scenario della cava di Pietra di Finale chiara con alte pareti verticali tagliate dalle attività estrattive modellate in un gioco di luce e di ombre. Sulla sommità della montagna si conserva invece una piccola cava storica tagliata a gradini, detta “della crocetta” per l’incisione rupestre conservata su una parete.

La visita guidata permette di scoprire questi luoghi poco noti legati alla storia estrattiva e alla cultura materiale della Pietra di Finale utilizzata dall’età romana fino all’epoca contemporanea come materiale da costruzione e scultoreo.

Sempre domenica dalle 10 alle 12 si svolgeranno le visite guidate al campanile di Santa Caterina in Finalborgo, in collaborazione con l’Università delle Tre Età – Finale Ligure. L’ingresso prevede un costo di 2 euro a persona.

La visita al campanile di Santa Caterina consente di effettuare una salita tra anguste e buie celle di rigore, immersi nella dura atmosfera di un carcere ottocentesco, fino a raggiungere la sommità della torre da dove è possibile ammirare Finalborgo e il paesaggio del Finale dall’alto.

Nel 1864, in seguito alla soppressione degli enti ecclesiastici voluta dal Regno d’Italia, terminò la secolare storia del convento domenicano di Santa Caterina in Finalborgo, fondato nel 1359 dai marchesi Del Carretto. Gli ultimi frati furono allontanati con la forza e, come accadde in tanti altri casi, gli spazi conventuali furono confiscati e destinati ad altri usi.

Su progetto della direzione di Genova del Genio Militare gli antichi edifici furono trasformati in un penitenziario. Anche il campanile tardogotico della chiesa di Santa Caterina fu adibito a usi carcerari e nei diversi piani furono ricavate dodici celle di rigore, conservate nel loro stato originario dopo i restauri del complesso monumentale.

Domenica dalle 15 alle 20 è prevista anche l’apertura del teatro Aycardi in Finalborgo. L’ingresso è libero.

Dalle 16 alle 18 di domenica, infine, è in programma la visita guidata “La Pietra di Finale nell’architettura e nella scultura del Quattrocento a Finalborgo”, in collaborazione con la cooperativa Sibilla. L’ingresso è gratuito. L’appuntamento è previsto presso i Chiostri di Santa Caterina in Finalborgo (ingresso del Museo Archeologico del Finale).