Giornate del Patrimonio, visite gratuite ai tesori d’arte e architettura di Savona

Savona. In occasione delle Giornate Europee del Patrimonio, promosse in Italia dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali e il Turismo con il titolo “Imparare per la vita”, e in concomitanza con l’anniversario della nascita di Sandro Pertini (nacque a Stella San Giovanni nel 1896) il Comune offre l’apertura straordinaria gratuita del Museo “Sandro Pertini e Renata Cuneo” nella Fortezza del Priamar, dove si trova la collezione d’arte donata alla città dallo stesso Pertini.

Le collezioni d’arte della Pinacoteca Civica e del Museo della Ceramica a Palazzo Gavotti saranno visitabili il 25 settembre con biglietto promozionale a 5 € mentre il 26 e 27 settembre ad ingresso gratuito.

Gli orari nel dettaglio: Museo “Pertini Cuneo” venerdì 25 settembre ore 10 – 13 e 15:30 – 18:30, sabato 26 settembre ore 10 – 13 e 15:30 – 18:30, domenica 27 settembre ore 10 – 13; Palazzo Gavotti venerdì 25 settembre ore 15:30 – 23, sabato 26 settembre ore 10 – 13:30 e 15:30 – 18:30, domenica 27 settembre ore 10 – 13:30.

Sabato 26 settembre la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Savona e Imperia proporrà due incontri gratuiti. Alle ore 14:30 con ritrovo in piazza Sandro Pertini conosceremo l'”Antico e nuovo nel restauro dell’ex Ospedale San Paolo” con la visita al complesso recentemente restaurato, al fine di riflettere sulla possibilità di compresenza architettonica di elementi nuovi e antichi. Alle 16:30 in piazza Gilbert Chabrol potremo fare “Nuove scoperte nel restauro della facciata di Palazzo Gavotti” e visitare prima il cantiere e poi l’altorilievo “La nascita della ceramica” di Agenore Fabbri, esposto presso il Ristorante Bino.

Per partecipare agli incontri è obbligatorio prenotarsi inviando entro le ore 10 del 26 settembre un’e-mail ad andrea.canziani@beniculturali.it contenente nome, cognome, indirizzo di posta elettronica e numero di cellulare.