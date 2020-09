Giornate del Patrimonio, a Palazzo Gavotti divertenti laboratori artistici sui segni

Savona. In occasione delle Giornate Europee del Patrimonio la Pinacoteca Civica e il Museo della Ceramica organizzano un fine settimana di divertenti laboratori artistici sui segni per adulti, ragazzi e bambini (su prenotazione).

Venerdì 25 settembre dalle 20:30 alle 22:30 ci sarà “Segni e ceramica: crea il tuo piatto”, attività per adulti dal costo di € 30 (comprensivo di materiali e cottura). Sabato 26 settembre dalle 11:30 alle 13 i “Segni colorati”, per bambini da 3 a 6 anni, e i “Segni espressivi”, per ragazzi e bambini da 7 a 14 anni, entrambi dal costo di € 12, comprensivo di materiali.

Il laboratorio dedicato alla ceramica è realizzato nell’ambito del progetto “Inversioni”, vincitore del bando “I Luoghi della Cultura 2019” con il sostegno delle fondazioni Compagnia di San Paolo e “Agostino De Mari”.