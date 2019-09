“Giornata mondiale Health Qigong” a Savona

In occasione della terza giornata mondiale dell’Health Qigong (Qi Gong per la salute) le associazioni sportive Shindokai e Sport Center dei Maestri Berruti e Mazzarella organizzano in contemporanea con altre società in Italia e in numerosi Paesi dei cinque continenti una manifestazione di pratica collettiva degli esercizi per la salute aperta a tutti.

L’Health Qigong, trasmesso al mondo intero dall’International Health Qigong Federation, è una millenaria disciplina comprendente una serie di esercizi che promuovono la salute e il benessere agendo sul fisico: sia sulle articolazioni e sui muscoli, favorendo il miglioramento della flessibilità e della potenza muscolare, sia a livello profondo agendo sui meridiani, canali che si trovano all’interno del nostro corpo attraverso i quali scorre l’energia vitale.

Il 14 settembre in tutto il mondo verranno praticati questi esercizi e le associazioni sportive Shindokai e Sport Center, uniche rappresentanti a Savona e in Liguria dell’IHQA (Italy Health Qigong Association) del Gran Maestro Xu Hao, ramo italiano della IHQF, invitano tutti alle 9 a questo appuntamento annuale per provare questa salutare attività.