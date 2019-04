Dopo il successo della prima giornata informativa dedicata alla potatura e alle patologie dell’ulivo domenica 9 giugno il Comune di Testico, in collaborazione con il consulente Alessandro Pinuccio, propone la Giornata informativa sulla Gestione dell’uliveto in maniera biologica e naturale in estate.

I temi trattati saranno

la lotta alla mosca olearia: come riconoscerla, monitorarla e prevenirla. Oltre alla teoria vi sarà una prova pratica in uliveto di uso del caolino come strategia biologica di difesa della pianta

la gestione meccanizzata della raccolta con uso di abbacchiatori meccanici da terra

Il ritrovo è alle ore 8:45 presso l’agriturismo Il Nido delle Rondini in frazione Dani 14.