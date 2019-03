La scuola parrocchiale dell’infanzia di San Giorgio di Albenga in collaborazione con la cooperativa sociale Momo organizza la giornata formativa “Interventi educativi per persone con sindrome autistica” il 4 maggio dalle ore 9 alle ore 17:30 nel Salone Don Pelle in via don Pelle 19 a San Giorgio di Albenga.

Interverrà la dottoressa Alice Conforti, responsabile tecnica e consulente e formatrice area autismo della cooperativa Momo. Il corso sarà diviso in due parti. Nella prima il tema sarà “Gli autismi: descrizione sintomatologica e clinica per capire il perché dei loro comportamenti” (le anomalie dell’area sociale, comunicativa, cognitiva e sensoriale). Nella seconda si tratteranno le “Strategie e idee di intervento educativo e abilitativo per la costruzione di percorsi di sviluppo a scuola e negli altri ambienti di vita” (l’uso della C.A.A., l’applicazione dei principi di analisi del comportamento applicata e dell’insegnamento strutturato).

Il corso è a pagamento (25 €). Per partecipare è necessario prenotarsi entro il 9 aprile