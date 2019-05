Sabato 22 giugno al Museo dell’Arte Vetraria Altarese si terrà la giornata di studi “Il vetro per uso scientifico. Conservazione e promozione di un patrimonio poco noto” nell’ambito del progetto “Il vetro e la chimica”, sostenuto e finanziato dalla Compagnia San Paolo.

I principali obiettivi saranno far conoscere la realtà di Altare e il suo museo a nuovi pubblici, generici e specifici, presentare la produzione di vetri da laboratorio, sottolineare la trasversalità della vicenda altarese che attiene alla storia locale, alla storia dell’arte, alla storia economica e produttiva e collegare la sezione dei vetri da farmacia e laboratorio con istituzioni che possiedono materiali analoghi, primi fra tutti i musei scientifici.

Sarà presentato inoltre il catalogo “Vetri da laboratorio e farmacia. La produzione della S.A.V. di Altare”, realizzato con il sostegno della Compagnia San Paolo e in collaborazione con l’Association International Histoire du Verre. Grazie alla pubblicazione del volume l’Istituto per lo Studio del Vetro e dell’Arte Vetraria e il suo museo, ricco di moltissimi oggetti d’uso, peculiarità della produzione altarese, si candidano anche come museo a carattere scientifico, che conserva una collezione di oggetti particolari e insoliti prodotti dalla S.A.V.

La Società Cooperativa Artistico Vetraria di Altare ha realizzato dal 1856, anno di fondazione, al 1978, anno di chiusura delle fornaci), una cospicua serie di strumenti e oggetti da laboratorio e farmacia venduti attraverso cataloghi aziendali, anche specifici, in tutta Italia. Dunque il M.A.V. si caratterizza anche come museo di produzione, benché sui generis, con un taglio molto particolare e forse unico rispetto ad altri musei scientifici che solitamente sono legati a laboratori di ricerca.

Gli iscritti potranno partecipare ad una visita guidata al Ferrania Film Museum di Cairo Montenotte nella mattinata di domenica 23 giugno previa prenotazione. La giornata di studi è realizzata dall’Istituto per lo Studio del Vetro e dell’Arte Vetraria grazie al sostegno della Compagnia San Paolo, in collaborazione con AIHV Association International Histoire du Verre – Comitato Nazionale Italiano e con il patrocinio di Regione Liguria, ICOM Italia International Council of Museums, ANMS Associazione Nazionale Musei Scientifici, Ferrania Film Museum.