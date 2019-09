“Giornata di informazione agricoltura sociale” a Pietra Ligure

Domenica 15 settembre a partire dalle 10 alle 16 presso la collina dell’ass. Libelle di Pietra Ligure si tiene un incontro dedicato agli educatori, agli agricoltori e agli artigiani.

L’agricoltura sociale si configura come un vero e proprio strumento operativo attraverso il quale i governi regionali e locali – in maniera diretta o attraverso associazioni preposte – possono applicare le politiche del welfare in ambito territoriale. Solitamente ciò avviene coinvolgendo una pluralità di soggetti giuridici, enti, aziende agricole e cittadini.

Francesco Bernabei, sviluppatore sociale, in questa occasione guiderà attraverso l’etica, i dispositivi normativi già utilizzabili ad oggi e i termini delle attività contemplate, contenuti interessanti per associazioni, aziende ed enti che desiderano cercare nuove forme di sviluppo.